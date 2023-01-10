Экстремальная поездка: люк самолета открылся прямо во время полета
В России прямо во время перелета открылся люк самолета Ан-26, следовавшего из Магана в Магадан.
Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале Baza.
Разгерметизация произошла на борту самолета авиакомпании "ИрАэро". Это случилось на высоте нескольких километров.
Один из пассажиров показал, что происходило в салоне, когда внезапно распахнулся люк.
В итоге члены экипажа все же решили вернуться в аэропорт вылета. Никто среди замерзших пассажиров не пострадал.