



Экстремальная поездка: люк самолета открылся прямо во время полета

В России прямо во время перелета открылся люк самолета Ан-26, следовавшего из Магана в Магадан.



Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале Baza.



Разгерметизация произошла на борту самолета авиакомпании "ИрАэро". Это случилось на высоте нескольких километров.



Один из пассажиров показал, что происходило в салоне, когда внезапно распахнулся люк.



В итоге члены экипажа все же решили вернуться в аэропорт вылета. Никто среди замерзших пассажиров не пострадал.