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Экстремальная поездка: люк самолета открылся прямо во время полета
10.01.2023 02:30 Алина Груднева

Экстремальная поездка: люк самолета открылся прямо во время полета

В России прямо во время перелета открылся люк самолета Ан-26, следовавшего из Магана в Магадан.

Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале Baza. 

Разгерметизация произошла на борту самолета авиакомпании "ИрАэро". Это случилось на высоте нескольких километров.

Один из пассажиров показал, что происходило в салоне, когда внезапно распахнулся люк.

В итоге члены экипажа все же решили вернуться в аэропорт вылета. Никто среди замерзших пассажиров не пострадал.

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