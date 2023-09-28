



Эксперты определили лучший город для путешествия в одиночку

Компания Planet Cruise подготовила рейтинг самых лучших городов для соло-путешественников. Специалисты изучили 56 популярнейших туристических локаций. Каждую рассматривали по следующим параметрам:

уровень безопасности;

"индекс дружелюбия" населения;

средняя стоимость проживания в отеле за ночь для одного человека;

количество мер только "для группы";

количество достопримечательностей;

стоимость билета на общественный транспорт.

Пятерка самых комфортных городов для путешественников выглядит так:

Токио (Япония); Прага (Чехия); Пекин (Китай); Ханой (Вьетнам); Шанхай (Китай).

“Токио имеет наибольшее количество достопримечательностей, 10 000 тысяч по сравнению с любым другим городом в списке. Также у города лучший показатель безопасности – 76, так что путешествия в одиночку сюда не создадут проблем”, – прокомментировали аналитики.