Новости » Путешествия
Эксперты определили лучший город для путешествия в одиночку
28.09.2023 23:30 Наталья Богинская

Эксперты определили лучший город для путешествия в одиночку

Компания Planet Cruise подготовила рейтинг самых лучших городов для соло-путешественников. Специалисты изучили 56 популярнейших туристических локаций. Каждую рассматривали по следующим параметрам:

  • уровень безопасности;
  • "индекс дружелюбия" населения;
  • средняя стоимость проживания в отеле за ночь для одного человека;
  • количество мер только "для группы";
  • количество достопримечательностей;
  • стоимость билета на общественный транспорт.
Пятерка самых комфортных городов для путешественников выглядит так:
  1. Токио (Япония);
  2. Прага (Чехия);
  3. Пекин (Китай);
  4. Ханой (Вьетнам);
  5. Шанхай (Китай).
“Токио имеет наибольшее количество достопримечательностей, 10 000 тысяч по сравнению с любым другим городом в списке. Также у города лучший показатель безопасности  – 76, так что путешествия в одиночку сюда не создадут проблем”, – прокомментировали аналитики.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы