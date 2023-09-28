Эксперты определили лучший город для путешествия в одиночку
Компания Planet Cruise подготовила рейтинг самых лучших городов для соло-путешественников. Специалисты изучили 56 популярнейших туристических локаций. Каждую рассматривали по следующим параметрам:
- уровень безопасности;
- "индекс дружелюбия" населения;
- средняя стоимость проживания в отеле за ночь для одного человека;
- количество мер только "для группы";
- количество достопримечательностей;
- стоимость билета на общественный транспорт.
- Токио (Япония);
- Прага (Чехия);
- Пекин (Китай);
- Ханой (Вьетнам);
- Шанхай (Китай).