



Экономия не менее 20%: Назван лучший день недели для бронирования авиабилетов

Туристический бренд Expedia проанализировал миллиарды данных о бронировании и представил свои выводы.



Путешественники, бронирующие билеты в воскресенье обычно экономят в среднем около 21 процента на внутренних рейсах и 24 процента на международных рейсах, говорится в исследовании.



Результаты показывают, что на внутренних рейсах вы можете сэкономить до 35 процентов, если бронируете билеты не менее пяти месяцев вперед.

"Путешественники, забронировавшие билеты за 162 – 180 дней до вылета, в среднем сэкономили 34 процента по сравнению с теми, кто ждал до последней минуты", – сообщает Expedia.



Тем временем для международных авиабилетов идеальный период бронирования составляет от 8 до 23 дней до вылета, а самый плохой период бронирования – от 36 до 63 дней до вылета. Expedia отмечает, что вы можете сэкономить восемь процентов, бронируя билеты в первый период.