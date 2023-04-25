



Египетская полиция отбирает деньги у израильтян на КПП Таба

В последнее время на египетской стороне пограничного перехода в Таба наблюдается тревожное явление: полицейские и инспекторы службы безопасности воруют деньги из кошельков израильских туристов, которые приходят на досмотр.



Это случилось на прошлой неделе на КПП Таба, когда десятки израильтян пересекали границу с египетской стороны обратно в Израиль. Во время проверки безопасности Юваль, прибывший со своей девушкой на пограничный переход, к своему удивлению обнаружил, что египетский полицейский забрал из его бумажника 100 долларов и несколько десятков шекелей и сказал ему продолжить путь на израильскую сторону.



"Я был шокирован его поступком", - вспоминает он. Он просто положил деньги в карман и сказал мне идти дальше". Полицейские, которые были рядом с ним, смотрели и ничего не делали. Я понял, что если я начну спорить, они все равно могут поставить в мой паспорт черный штамп, и я никогда не смогу въехать на Синай. Несмотря ни на что, это был мой первый и последний раз на Синае. Везде они просят у вас бакшиш. Они делают это только с израильскими туристами, чтобы “дополнить” свою зарплату. С другими туристами они так не поступают".



Подобный случай произошел также с Х. и ее мужем. "Полицейский проверял моего мужа и в процессе проверки украл у меня 200 шекелей и пытался украсть еще 100 шекелей и еще 20 долларов", - говорит она. "Мой муж сказал полицейским: "Что вы творите?", но они просто проигнорировали это и сказали нам продолжать движение в сторону израильской стороны".



Зарплата египетского полицейского в среднем колеблется между 150 и 200 долларами. После сильной эрозии стоимости египетского фунта по сравнению с шекелем многие израильтяне сообщают, что египетские полицейские крадут их деньги во время досмотра. "Огорчает и пугает то, что полицейские делают это у нас на глазах, и ничего нельзя сделать. Министерству иностранных дел пора вмешаться в этот вопрос и положить этому конец. Они украли у меня 300 шекелей, есть и другие, у которых они украли сотни долларов", - говорит Аси, которого полицейские обокрали.



Ситуация стала настолько серьезной, что сегодня рекомендуют не приходить на проверку безопасности с деньгами при себе, а положить их внутрь чемодана и таким образом предотвратить кражу со стороны полицейских и контролеров безопасности.

