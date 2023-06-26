



Египет ввел многократные визы для туристов: цены и условия





Существенные изменения в визовую политику внесла египетская власть. Согласно официальному вестнику МВД Египта, с 18 июня 2023 года страна запустила новую многократную визу для иностранцев, действительную в течение пяти лет.



Министерство внутренних дел Египта уточнило, что владельцы этих виз могут находиться в Египте до 90 дней в рамках одной поездки. Цель изменения – привлечение большего количества иностранной валюты в страну с учетом ее большого дефицита в республике. С другой стороны, новое предложение дает дополнительные возможности для иностранцев. Услуга будет интересна туристам-”зимовникам”, активным путешественникам и предпринимателям, задумывающимся о долгосрочных возможностях в стране на севере Африки.



Власти требуют от всех заявителей на такую визу, независимо от их возраста и гражданства, $700. А вот сборы за другие типы виз стоимостью $25 и $60, включая электронные, а также визы на пребывание в стране, остаются без изменений, добавили в ведомстве.



Напомним, в марте 2023 года Египет упростил визовые требования для туристов из разных стран в рамках своих усилий по развитию туристического сектора. Лояльные требования для получения туристических виз предъявляются для граждан Китая, Ирана, Индии, Турции, Марокко, Алжира и Израиля.



По данным, опубликованным Министерством туризма и древностей, количество путешественников, посетивших Египет в прошлом году, составило более 11,7 миллиона ​​человек. Это на 46.2% больше, чем в “ковидном” 2021 году (8 миллионов). Согласно оптимистичным местным ожиданиям чиновников, по итогам 2023 года количество отдыхающих в стране вырастет на 28%, то есть достигнет отметки 15 миллионов человек.