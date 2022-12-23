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Едут перезимовать: число едущих в Россию немцев выросло вдвое
23.12.2022 13:19 Ольга Белозерова

Едут перезимовать: число едущих в Россию немцев выросло вдвое

Количество выдаваемых гражданам Германии российских виз увеличилось вдвое за последние два месяца.

Об этом сообщает издание "Известия" со ссылкой на российский МИД.

Как заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов, немцы едут в регион из-за высоких цен на коммунальные услуги, чтобы перезимовать. 

"С 1 по 15 ноября им было оформлено 1128 виз, с 16 по 30 ноября - 1825 виз, с 1 по 15 декабря - 2466 виз. При этом количество граждан Германии, указавших в визовых анкетах Калининградскую область в качестве маршрута следования, составило за те же периоды времени 355, 611 и 980 человек соответственно", - заявили в МИДе. 

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