



Движение полотенец: В Турции пляжи оккупируют толпы местных протестующих

"Движение полотенец", которое началось на греческом острове Парос, распространилось и на Турцию. Толпы местных жителей протестуют против того, что предприниматели заняли пляжи и продают туристам места на шезлонгах больше нормативов. Об этом пишет издание Turizm Ajansi.



Протестующие возмущены тем, что пляжи, которые должны быть открыты для публики по закону, сдаются в аренду частным предприятиям и закрыты для бесплатного использования. В первую очередь недовольны жители регионов на побережье Эгейского моря. С начала летнего сезона протесты проходят в Датче и Чешме.



Сначала "Движение полотенец" появилось на греческом острове Парос, где людей возмутила невозможность отдохнуть на местном пляже из-за отсутствия свободного места. Позже протесты распространились по всей Греции. Активисты выступают против безлицензионной работы предпринимателей на пляжах и размещения зонтов и шезлонгов в большем количестве, чем предусмотрено регламентом.



Теперь "Движение полотенец" распространилось и на Турцию. На пляже Чешме, расположенном в районе Измира, 12 августа собрались протестующие.

“Мы защищаем наши пляжи! Бери свое полотенце и приходи!”, – скандировали они. В совместном заявлении, сделанном Ассоциацией сохранения залива Гючлючек, Ассоциацией культуры, окружающей среды и благоустройства Гюзельбахче, Экологической платформой Чешме и Платформой “Остановить разграбление полуострова” содержится призывы к активным действиям.



“Мы выступаем против оккупации наших побережий и пляжей частным бизнесом, особенно гостиницами и пляжными клубами при попустительстве властей. Все берега принадлежат людям. В частности, обязанность надзора за всеми пляжами лежит на муниципалитетах. Однако муниципалитеты и ведомства не проверяют доступ к пляжам и плату за пляжные услуги, а также держат пляжи закрытыми для посещения”, – говорится в заявлении.



В Измире расположены 63 пляжа с голубым флагом, который вручается за высокое качество воды. Из них только 21 пляж открыт для граждан и считается общественным. В Чешме 11 из 14 пляжей, отмеченных голубым флагом, заняты частными предприятиями. Некоторые гостиничные операторы позволяют посещать закрытые пляжи только своим клиентам. Стоимость входа туда начинаются с 400 лир или 15$ на человека и достигают 1000 лир или 37$. У большинства из них также выдвигается обязательство потратить внутри 1500 лир, или 55$.