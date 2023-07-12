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Два израильских отеля вошли в топ-25 на Ближнем Востоке
12.07.2023 21:36 Алина Груднева

Два израильских отеля вошли в топ-25 на Ближнем Востоке

Сразу два израильских отеля вошли в топ-25 лучших на Ближнем Востоке.

Список рекомендуемых мест для посещения в регионе в 2023 году опубликовал сайт TripAdvisor.

Caesar Premier Tiberias в Тверии занял в рейтинге 14-место, составив конкуренцию роскошным местам для отдыха в Египте, ОАЭ, Омане и Бахрейне.

"Caesar Premier Tiberias — отличный выбор для путешественников, приехавших в Тверию. Он предлагает семейную атмосферу и множество удобств, призванных сделать ваше пребывание более приятным", - сказано в описании.

Уточняется, что путешественникам предлагаются все удобства. В отеле есть бассейн, несколько баров и ресторан.

Также в топ-25 в рейтинге попал отель Vera в Тель-Авиве. "Это постиндустриальный бутик-отель, предлагающий своим гостям почувствовать тель-авивское гостеприимство", - отмечено в описании.

Уточняется, что это место с роскошными номерами и индивидуальным обслуживанием подойдет как для деловых, так и для туристических поездок.
 

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