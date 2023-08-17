



"Думали, что разобьемся": неисправность самолета ввергла пассажиров в ужас

Неисправность самолета авиакомпании Southwest Airlines, вылетевшего из Техаса в Мексику, ввергла в ужас пассажиров.



Глядя в иллюминатор, они заметили, как из двигателя начинают вырываться пламя и "огненные шары".



"Я подумал: "Черт, мы разобьемся", "Все, что я знаю, это то, что он начал раскачиваться слева направо", "Я летаю один или два раза в месяц и знаю, что это ненормально", - вспомнили перепуганные пассажиры.



Самолет, у которого загорелся правый двигатель, должен был прибыть в Канкун. Из-за происшествия было принято решение развернуться назад. Воздушное судно благополучно приземлилось и было выведено из эксплуатации.

