



Драматический план побега: пассажир выпрыгнул из самолета

В международном аэропорту Миннеаполис-Сент-Пол пассажир выпрыгнул из самолета авиакомпании Sun Country Airlines.



По данным газеты The Мirror, когда воздушное судно, прибывшее из Орландо, приземлилось, мужчина внезапно открыл аварийный люк.



Спрыгнув с крыла, пассажир бегом отправился по взлетно-посадочной полосе в сторону терминала. Как выяснили журналисты, он убегал от полиции, которые ожидали его в аэропорту для ареста.



План побега с треском провалился. Правоохранителям удалось найти мужчину спустя 45 минут в грузовике LSG Sky Chef.



"Мы очень серьезно относимся к этим инцидентам и экипаж вызвал полицию аэропорта, которая быстро отреагировала. К счастью, с пассажирами и экипажем все хорошо", - прокомментировали в Sun Country Airlines.