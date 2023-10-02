



Достопримечательность Таиланда стала безумно популярной за одну ночь

Древний памятник в Таиланде неожиданно стал безумно популярным у туристов. Началось дикое паломничество, обеспокоившее как руководство парка, где находится памятник, так и власти провинции, пишет тайская пресса.



Дело в том, что ЮНЕСКО, агентство ООН по культуре, включило руины храма Као Кланг Нок в Си Тхепи, примерно в 200 км к северу от Бангкока в список Всемирного наследия. Они стали седьмой достопримечательностью в Таиланде, включенной в этот список. Рекламы добавили и немногочисленные туристы, заявившие, что этот "не слишком известный археологический объект" вполне тянет на "недорогой Мачу-Пикчу".



Пока тайский МИД заявлял, что это момент “большой гордости для тайского народа”, который повысит “международную информированность о ценностях и значениях” этого объекта, руководство парка, где расположен объект, схватилось за голову – уже в выходные ка прибыли немыслимые 20 тысяч туристов.

Через неделю, начались серьезные разговоры о запрете туристам подниматься на руины.



"Запрет сделал бы это давнее место более ценным", – заявил глава района Си Тхеп Вирават Ваттанавонгфреу, посоветовав туристам “оставаться внизу и осмотреть это древнее место, объявленное объектом Всемирного наследия”.



Подъем на руины, как отмечают местные власти, как минимум опасен. Кроме того, у новой туристической точки притяжения есть и другие проблемы, такие как доступ к общественным туалетам и другим объектам, инфраструктуры.