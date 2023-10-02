Достопримечательность Таиланда стала безумно популярной за одну ночь
Древний памятник в Таиланде неожиданно стал безумно популярным у туристов. Началось дикое паломничество, обеспокоившее как руководство парка, где находится памятник, так и власти провинции, пишет тайская пресса.
Дело в том, что ЮНЕСКО, агентство ООН по культуре, включило руины храма Као Кланг Нок в Си Тхепи, примерно в 200 км к северу от Бангкока в список Всемирного наследия. Они стали седьмой достопримечательностью в Таиланде, включенной в этот список. Рекламы добавили и немногочисленные туристы, заявившие, что этот "не слишком известный археологический объект" вполне тянет на "недорогой Мачу-Пикчу".
Пока тайский МИД заявлял, что это момент “большой гордости для тайского народа”, который повысит “международную информированность о ценностях и значениях” этого объекта, руководство парка, где расположен объект, схватилось за голову – уже в выходные ка прибыли немыслимые 20 тысяч туристов.
Через неделю, начались серьезные разговоры о запрете туристам подниматься на руины.
"Запрет сделал бы это давнее место более ценным", – заявил глава района Си Тхеп Вирават Ваттанавонгфреу, посоветовав туристам “оставаться внизу и осмотреть это древнее место, объявленное объектом Всемирного наследия”.
Подъем на руины, как отмечают местные власти, как минимум опасен. Кроме того, у новой туристической точки притяжения есть и другие проблемы, такие как доступ к общественным туалетам и другим объектам, инфраструктуры.
Restrictions touristiques sur le site sacré de Khao Klang Nok. #Thailande #Tourisme #Voyagerhttps://t.co/zlV01E6EYs pic.twitter.com/KRNecEny5h— Gavroche Thaïlande (@GavrocheMedia) October 1, 2023