



Дорожные забастовки в Европе в июне и июле: когда и где можно ожидать сбои

В Европе планируется немало забастовок, и многие сотрудники недовольны тем, что заоблачная инфляция не сопровождается более высокой заработной платой. Забастовки планируются по всей Европе, а, значит, стоит проверить это перед поездкой. Помните, что если ваш рейс или поезд отменен или задержан, вы имеете право на новый билет или компенсацию.



Франция

Профсоюзы по всей Франции ведут активную борьбу против увеличения установленного законом пенсионного возраста с 62 до 64 лет. По всей стране вспыхнули протесты после того, как президент Эммануэль Макрон решил протолкнуть изменения без парламентского голосования. Забастовки продолжаются с января и сильно повлияли на поездки.



Авиаперевозки сильно пострадали – Ryanair отменил 400 рейсов по Европе из-за забастовок авиадиспетчеров. Работники общественного транспорта в Тулузе устраивают четырехдневную забастовку 14, 16, 20 и 21 июня, в результате чего задержаться автобусы, трамваи и поезда метро.



Шотландия

На фоне разговоров о забастовках в аэропортах Эдинбурга и Глазго были заключены соглашения с профсоюзами, и сотрудники согласились на повышение заработной платы на 11-12 процентов. В настоящее время забастовки в обоих аэропортах отменены.



Англия

Более 2000 сотрудников службы безопасности лондонского аэропорта Хитроу объявили о новой серии забастовок из-за повышения заработной платы. Профсоюз Unite изначально планировал 31 день забастовки этим летом, но теперь период сокращен до 29 дней, чтобы дать членам профсоюза время проголосовать за новое предложение о заработной плате.



Вместо 24 июня забастовки начнутся 28 июня . Их ждут практически каждые выходные до конца августа. Если сделка по оплате труда не будет принята, точные даты забастовок будут следующими:

28, 29 и 30 июня

с 14 по 16 июля, с 21 по 24 и с 28 по 31 июля.

с 4 по 7 августа, с 11 по 14, с 18 по 20 и с 24 по 27 августа.

Акции должны совпасть с началом школьных каникул и августовскими праздничными днями в Великобритании. Аэропорт Хитроу заявил, что подобные забастовки в последние недели оказали минимальное влияние на аэропорт и заверяет, что сделает все возможное, чтобы свести к минимуму влияние забастовок на пассажиров.



Аэропорт Бирмингема в Мидлендсе также может столкнуться с хаосом летних поездок, поскольку около 100 ключевых работников аэропорта голосуют за забастовку. По данным Unite, сотрудники службы безопасности, техники и заправщики самолетов могут устроить забастовки из-за заработной платы в июле, что может привести к “значительным задержкам и отмене рейсов”.



Швеция

Шведский профсоюз транспортников объявил о забастовке с 3 июля в аэропортах Стокгольма Бромма и Гётеборг-Ландветтер. Забастовка по заработной плате может продолжиться 5 и 7 июля, если не будет достигнуто соглашение. Также примут участие сотрудники службы безопасности на других предприятиях, в том числе на атомной электростанции, всего, как ожидается, будет задействовано 450 сотрудников, по данным шведской национальной телекомпании SVT.



Италия

Итальянские профсоюзы, представляющие сотрудников авиакомпаний, железнодорожных операторов и общественного транспорта, уже объявили о ряде забастовок в этом году. Вероятно, будут региональные сбои из-за забастовок в региональных транспортных компаниях, поэтому стоит проверить это перед поездкой.



В пятницу, 7 июля, сотрудники общественного транспорта по всей стране проведут 24-часовую забастовку. Транспорт – от поездов до паромов и метро – столкнется с задержками и сбоями из-за забастовок. Уровень сбоев варьируется у каждого города и даже службы, поэтому стоит уточнить у поставщика туристических услуг, как это может повлиять на вас.



Общественный транспорт будет работать с полуночи 6 июля до начала движения 7 июля, а затем снова с 8:30 до 17:00 и с 20:00 до полуночи. Минимальное обслуживание гарантировано с начала обслуживания 7 июля до 8:29 и с 17:01 до 19:59.



В субботу, 15 июля, сотрудники главного оператора управления воздушным движением Италии ENAV объявили 24-часовую забастовку. Она может привести к отмене и задержкам в аэропортах по всей стране.



Испания

7 июня Испанский союз пилотов авиакомпаний (Sepla) призвал к забастовкам против Air Europa, третьей по величине авиакомпании Испании. Хотя они еще не объявили точные даты, это произойдет где-то между 19 июня и 2 июля .



С 6 июня профсоюз Sepla начал “ежедневную бессрочную забастовку” против Air Nostrum, региональной авиакомпании Iberia. Забастовка привела к отмене 20 процентов рейсов авиакомпании, а также к задержке других рейсов. Забастовка проходит каждый будний день, и пока признаков прорыва в переговорах нет.