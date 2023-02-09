



Дом брендов Gerry Weber-Irene объявляет о гала-скидках от 50% до 70%

А значит, у нас есть возможность купить брендовую европейскую одежду по самым приятным в году ценам: это и пуловеры на 100% из натурального кашемира, и классические костюмы, и платья из натуральных тканей, пальто и куртки множества элегантных фасонов, дутые жилетки (с эффектом анти-эйджинг), джинсы с высокой посадкой из органического хлопка с эластаном для комфорта, блузки, юбки, жакеты, , наряды на праздник и на каждый день и многое-многое другое в ярких или сдержанных цветах. В этой одежде возраст нам будет к лицу!







Большие мультибрендовые магазины, часть которых отдана немецкой марке Gerry Weber, а часть - итальянской, французской, североамериканской одежде, собранной под вывеской Irene, находятся в тель-авивском торговом центре «Ган а-Ир» или в иерусалимской «Мамилле».



Здесь можно выбрать бутичную одежду, которую привозят если не в единственном, то в считанных экземплярах. Важно, что новые коллекции поступают в магазины каждые 2-3 недели в течение всего года.

Среди брендов бутика Irene – всемирно известные Dolcezza, Antonelle Paris, Frank Lyman и многие другие.



Frank Lyman Design — это модный бренд международного масштаба, его коллекции продаются в тысячах независимых бутиков в более чем 65 странах, а головной офис площадью 125 000 квадратных футов расположен в центральном районе Монреаля. Frank Lyman Design 8 раз был номинирован престижным британским журналом Drapers как «Бренд года в категории женской одежды» (и в 2022 году тоже), а торговая палата Монреаля присуждала марке награду «Лидер экспорта».







Стиль Antonelle Paris — это работа с деталями: искусство французского прет-а-порте, игра дизайнерской фантазии, натуральные, благородные и экологичные ткани, декор



и вышивка. Первый бутик бренда открылся в Париже, а сегодня только во Франции работают более 70 концептуальных магазинов марки.

Dolcezza – это всемирно известная модная марка, которая каждую свою вещь превращает в произведение искусства, узоры которой можно бесконечно рассматривать, а комфортом – бесконечно наслаждаться.







Gerry Weber - бренд немецкой одежды в стиле Smart Casual: простой и точный крой, дорогие, натуральные, технологичные ткани, европейский лоск и комфорт. Эта одежда держит форму, сидит, как влитая, сшита из дорогих качественных тканей, которые не изменят форму и цвет много сезонов.

Знаменитые лекала бренда позволяют одежде сидеть точно по фигуре, при этом нисколько не сковывая движения и оставляя чувство свободы.



Gerry Weber родился как марка, выпускающая брюки, - самую сложную часть гардероба, поэтому джинсы – конек марки: из приятного телу органического хлопка, с эластаном для настоящего комфорта, с высокой посадкой, разных, но элегантных фасонов, с декором, вышивкой, потертостями и классические. Дорогая качественная ткань позволит носить джинсы много сезонов - они не растянутся, не полиняют, не потеряют цвет и форму.







Мультибрендовые магазины, объединяющие немецкую марку Gerry Weber и итальянские, французские и другие бренды под вывеской Irene находятся на этаже входа в торговый центр «Ган а-Ир» на улице Ибн Гвироль, 71 в Тель-Авиве, тел. 03-527-9348, и в Иерусалиме в закрытом торговом комплексе «Мамилла» на верхнем этаже на Мамилла Авеню, телефон 02-5864049, покупки можно совершать и в интернет-магазине.



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