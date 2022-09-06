Новости » Путешествия
Для любителей покемонов: в Сингапуре появился "Пикачу-джет"
06.09.2022 22:54 Ольга Белозерова

Для любителей покемонов: в Сингапуре появился "Пикачу-джет"

Бюджетная авиакомпания Scoot запустила уникальный самолет, который понравится любителям покемонов.

Самолет "Пикачу-джет" (PIKACHU Jet) украшен изображениями персонажей и покеболов из известного мультфильма. В самолете также будут предлагаться тематические блюда. 

Как сообщает Daily Mail, "Пикачу-джет" будет доступен для некоторых рейсов между Сингапуром, Токио и Сеулом. 

Первый рейс будет совершен уже 9 сентября. 

Поклонники заявили, что им "не терпится" запрыгнуть на борт самолета с покемонами.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы