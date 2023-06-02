Digital Nomad – дают ли россиянам ВНЖ цифрового кочевника в Греции
Работа на террасе уютной виллы, возможность в любой момент отложить ноутбук и отправиться в путешествие на яхте или посетить Афинский Акрополь – об этом мечтают многие холодными русскими зимами, слякотной осенью и весной. «Удаленка» сняла ряд ограничений, полностью изменив само понятие работы. Уже не нужно проживать в определенном городе, чтобы каждый день ходить на завод или в офис, ТЦ. Можно активно делать карьеру в любой точке мира. Для этого требуется только одно: греческая Digital Nomad Visa.
Какие бонусы доступны «цифровым кочевникам»Греция присоединилась к программе «цифровой кочевник» в 2022 году. Благодаря этому россияне получили возможность оформлять вид на жительство в Греции на льготной основе. Достаточно Шенгенской визы и ряда документов, доказывающих статус «цифрового кочевника».
Что получает российский гражданин с визой Digital Nomad:
- Карту ВНЖ Греции можно получить не только для себя, но и для супруга/супруги, несовершеннолетних детей.
- ВНЖ предоставляет право жить в стране в течение многих лет, продляя его действие каждые два года. По истечению 7 лет можно подать документы на получение гражданства.
- Работать в компаниях, фирмах, иметь свое дело или работать в качестве наемного эксперта-специалиста в России, в любой другой стране мира, кроме Греции. Этот пункт оговаривается особо: «цифровой кочевник» не может наниматься на работу или оказывать услуги на территории страны.
- Совершать экскурсионные и деловые поездки по странам, входящим в Евросоюз, проживать в них. При этом на территории Греции необходимо находиться в течение 6 месяцев в году, иначе виза не будет продлена.
- Совершать в стране сделки по покупке недвижимости, земельных участков, личных автомобилей, мотоциклов, других видов транспорта, включая морские яхты.
- Открывать расходные и накопительные счета в банках Греции.
- Выбирать форму уплаты налогов. По желанию можно написать заявление в ИФНС РФ и платить налоговые сборы на полученные доходы в казну Греции. Для тех, кто зарабатывает меньше 600 000 евро в год, налог составляет 24%.
Можно ли оформить ВНЖ в Греции или Европе без проволочекПытаясь получить вид на жительство в Европе, Греции, россияне часто сталкиваются с неожиданным отказом. Причина, как правило, одна – незнание тонкостей законодательства, порядка подачи документов. Чтобы не терять время на бесплодные попытки, лучше довериться сотрудникам digital-nomad.gr. Они досконально знают процедуру и все тонкости, подскажут верное решение.
С компанией https://digital-nomad.gr можно без труда оформить визу «цифровой кочевник» в Греции, продлить ее действие, получить постоянное гражданство. Достаточно оплатить пакет услуг, и «белая бумага» она же карта ВНЖ будет готова в день подачи документов.