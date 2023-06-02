



Digital Nomad – дают ли россиянам ВНЖ цифрового кочевника в Греции

Работа на террасе уютной виллы, возможность в любой момент отложить ноутбук и отправиться в путешествие на яхте или посетить Афинский Акрополь – об этом мечтают многие холодными русскими зимами, слякотной осенью и весной. «Удаленка» сняла ряд ограничений, полностью изменив само понятие работы. Уже не нужно проживать в определенном городе, чтобы каждый день ходить на завод или в офис, ТЦ. Можно активно делать карьеру в любой точке мира. Для этого требуется только одно: греческая Digital Nomad Visa.



Какие бонусы доступны «цифровым кочевникам»

Греция присоединилась к программе «цифровой кочевник» в 2022 году. Благодаря этому россияне получили возможность оформлять вид на жительство в Греции на льготной основе. Достаточно Шенгенской визы и ряда документов, доказывающих статус «цифрового кочевника».



Что получает российский гражданин с визой Digital Nomad:

Карту ВНЖ Греции можно получить не только для себя, но и для супруга/супруги, несовершеннолетних детей.

ВНЖ предоставляет право жить в стране в течение многих лет, продляя его действие каждые два года. По истечению 7 лет можно подать документы на получение гражданства.

Работать в компаниях, фирмах, иметь свое дело или работать в качестве наемного эксперта-специалиста в России, в любой другой стране мира, кроме Греции. Этот пункт оговаривается особо: «цифровой кочевник» не может наниматься на работу или оказывать услуги на территории страны.

Совершать экскурсионные и деловые поездки по странам, входящим в Евросоюз, проживать в них. При этом на территории Греции необходимо находиться в течение 6 месяцев в году, иначе виза не будет продлена.

Совершать в стране сделки по покупке недвижимости, земельных участков, личных автомобилей, мотоциклов, других видов транспорта, включая морские яхты.

Открывать расходные и накопительные счета в банках Греции.

Выбирать форму уплаты налогов. По желанию можно написать заявление в ИФНС РФ и платить налоговые сборы на полученные доходы в казну Греции. Для тех, кто зарабатывает меньше 600 000 евро в год, налог составляет 24%.



И, разумеется, «кочевникам» доступны все блага этой солнечной, гостеприимной страны. Можно нежится на жарком солнце на одном из знаменитых курортов или отправиться по туристическому маршруту в горы. Посетить все интересные места, лично увидев величественные памятники старинной архитектуры. Побродить по небольшим островкам и обязательно заглянуть в столицу Греции Афины.

Можно ли оформить ВНЖ в Греции или Европе без проволочек