



Десятки израильтян не смогли сесть на самолет компании Wizz Air в Будапеште



Десятки израильских пассажиров, которые должны были вылететь в минувшую пятницу, 4 августа, рейсом бюджетной авиакомпании Wizz Air из Будапешта в Тель-Авив, после покупок в Duty Free обнаружили, что не могут подняться на борт самолета, так как поздно подошли к выходу на посадку.



"Представители Wizz Air сказали нам, что посадка закончена. Когда мы приехали, людей в очереди было еще много, а самолет все еще находился на земле, но они настаивали, что делать нечего и нужно подождать, пока не будет получен багаж. Они закрыли ворота изнутри", - говорит Лиат, одна из пассажирок. "Нам пришлось покупать новые билеты".



Это уже не первый подобный случай в аэропорту Будапешта. За последние два месяца было зафиксировано еще несколько случаев, когда пассажиров не пускали в самолет на том основании, что выход на посадку был закрыт, хотя в очереди стояли другие люди. Причина: в Будапеште паспортный контроль осуществляется после Duty Free, поэтому тех, кто прибывает туда с небольшим опозданием после шопинга, не пускают на посадку, полагая, что они не успеют попасть на самолет вовремя.