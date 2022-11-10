



Delta возобновит прямые рейсы из Тель-Авива в Атланту

Авиакомпания Delta будет осуществлять прямые рейсы из Тель-Авива в Атланту в марте 2023 года.

Об этом сообщает вице-президент Delta Air Lines Николас Ферри.

Авиакомпания планирует выполнять 13 еженедельных рейсов. Ожидается, что будут продаваться 3700 билетов в неделю.

По словам Ферри, это - отличное направление, поскольку из Атланты можно добраться куда угодно.

Он также отметил, что, исходя из доли доходов от внутренних рейсов, авиакомпания занимает первое место в Бостоне, Атланте, Нью-Йорке, Детройте, Миннеаполисе, Солт-Лейк-Сити и Лос-Анджелесе. Кроме того, Delta занимает второе место в Сиэтле.