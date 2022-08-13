



Дания может ввести визовые ограничения для россиян

Власти Дании готовы обсуждать визовые ограничения для россиян на уровне Европейского Союза.

Такое заявление, комментируя решения Литвы и Эстонии, сделали министр по делам иммиграции и интеграции Коре Дюбвад иглава МИД страны Еппе Куфуд.

"Необходимо создать общеевропейский ответ. Но понятно, что если в Европе есть только одна страна, куда россияне могут въехать, то в принципе можно въехать и во всю шенгенскую зону. Вот почему это должно быть сделано на уровне всего ЕС", — отметил Дюбвад.

В свою очередь, Куфуд подчеркнул, что Дания открыта для обсуждения предложений по санкционному давлению на РФ.