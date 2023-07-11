



Что всегда нужно иметь при себе в самолете: совет стюардессы

Во время длительного перелета при себе стоит иметь некоторые вещи, которые помогут, особенно женщинам, пережить изматывающее и долгое путешествие.



По данным The Daily Mail, секретами поделилась бортпроводница из Майами Бренда Орелус, которая часто рассказывает о многолетнем опыте работы на своем TikTok-канале.



Стюардесса всегда берет с собой увлажняющий лосьон. Бренда объяснила, что во время полета кожа начинает пересыхать, потому такое средство поможет поддерживать свежесть.



Также она советует тем, кто долго добирается до пункта назначения, брать с собой духи, ведь ближайший прием душа может быть не скоро.



Более того, бортпроводница не забывает о солнцезащитном креме. Казалось бы, зачем он нужен в самолете? По словам Орелус, из-за высоты над уровнем моря увеличивается воздействие ультрафиолета, потому средство может оказаться очень даже кстати.



Для тех, у кого быстро пачкаются волосы, а возможности помыть голову нет, она советуют брать с собой гель для укладки волос и увлажняющий спрей.



Также стюардесса считает, что необходимо иметь при себе компрессионные чулки, при чем не только обслуживающему персоналу, но и пассажирам. Они помогут улучшить кровообращение в ногах.