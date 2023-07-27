



Что такое авиафобия? Как побороть страх перед самолетами

Неконтролируемую боязнь полетов называют авиафобией. Расстройство зачастую проявляется у людей старше 25 лет, а сопутствуют ему другие фобии, например, боязнь замкнутых пространств, высоты, толпы и т.д. Но не стоит отказываться от путешествий, особенно если забронировать тур на Bronix можно всего в несколько кликов!

Как побороть страх перед самолетами?

Побороть страх полетов самостоятельно довольно непросто, ведь расстройство относят к специфическим фобиям и лечить их рекомендуется только со специалистами. Самым действенным методом считается лечение у профессионалов, которые используют когнитивно-поведенческую терапию. Она наиболее эффективна при лечении различных фобий. Но данный метод следует применять только при запущенных стадиях болезни. На начальном этапе можно справиться своими силами. Если человек не испытывает панических атак и не отказывает себе в путешествиях, но одновременно с этим начинает чувствовать тревожность во время перелетов можно:

узнать больше информации об авиаперелетах и тем самым понимать, что означают те или иные звуки во время полетов. Это избавит от страха, ведь человек будет понимать принцип работы самолета и причину возникновения турбулентности;

изучить официальную статистику, которая показывает, что самолеты считаются наиболее безопасным видом транспорта, к тому же он сможет долететь до пункта назначения даже в случае отказа одного из двигателей;

птица не сможет повредить мотор при столкновении, причем перед каждым вылетом самолет в обязательном порядке проходит технический контроль;

пилоты — настоящие профессионалы, которые обучены сажать самолеты даже в случае нулевой видимости;

обходить участки со сложными погодными условиями помогает специальный радар, кроме этого, каждый самолет оснащен современным ПО и сканерами для тщательной проверки багажа на наличие опасных или взрывчатых веществ.

Также можно освоить техники расслабления. К ним относят прогрессивное расслабление мышц по Джекобсону, всевозможные медитации и практики.

Как избавиться от тревоги перед полетом?

Справиться со страхом перед полетом поможет тщательная подготовка. Для этого достаточно придерживаться нескольких правил:

на сервисе бронирования туров Bronix необходимо заказывать билеты в передней части самолета. Так, в случае турбулентности человек не будет ощущать слишком сильные толчки. К тому же такие места расположены максимально близко к пилотам, а это на психологическом уровне успокаивает слишком тревожных пассажиров;

члены экипажей обучены в работе с людьми, страдающими авиафобией, а значит перед вылетом лучше сообщить о своих страхах бортпроводникам. Они помогут расслабиться и сделают ваш перелет максимально комфортным;

как перед посадкой, так и в самом самолете необходимо контролировать свое дыхание. Наиболее действенной практикой считается вдох на счет 5 через нос и выдох на счет 8 через рот;

в день вылета пить кофе или алкогольные напитки запрещено, так как они могут лишь усилить страх и вызвать панические атаки во время полета. При сильной тревожности рекомендуется выпить успокоительное.

Не стоит фокусировать внимание на мыслях о триггерах, ведь именно они запускают состояние тревожности. Также не нужно сосредотачивать внимание психических или физических ощущениях. И анализ голосов бортпроводников и звуков самолета также не принесет пользы. Вместо этого следует заняться чем-то более приятным, например, послушать любимую музыку, почитать интересную книгу, на которую всегда не хватало времени или посмотреть новый фильм. А тем, кто отправляется на отдых лучше представить свой будущий незабываемый отдых, который принесет массу приятных впечатлений.