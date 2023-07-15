



Что нужно сделать первым делом после перелета: совет экспертов

После перелета, который утомляет как физически, так и морально, первым делом стоит принимать холодный душ.



Об этом сообщает The Sun со ссылкой на совет экспертов Travel + Leisure.



Уточняется, что эта процедура не только освежит после утомительной поездки, но и поможет преодолеть смену часовых поясов.



"Холодный душ может дать несколько преимуществ, в том числе улучшить кровообращение, что обеспечивает быстрый заряд энергии, если вы прибываете рано утром и должны бодрствовать до конца дня", - советуют эксперты.



Также такая процедура поможет лучше чувствовать себя с психологической точки зрения после долгого путешествия, поскольку холодная вода стимулирует выработку норадреналина и бета-эндорфинов.



В свою очередь, редактор туристического сайта The Points Guy Ники Кельвин рекомендует вставать под холоду перед вылетом. Если рейс запланирован на утро, стоит это сделать накануне вечером.



"Примите душ накануне вечером, так как это сократит время, затрачиваемое на сборы, на 20 минут, а это значит, что вы сможете дольше понежиться в постели", - отметила она.