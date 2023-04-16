



Что крали израильтяне из отелей во время Песаха

После окончания праздника Песах, среди многочисленных отчетов об отдыхе в Израиле и за рубежом, полиция Израиля и отели также пишут сводки о том, что было украдено израильтянами во время отдыха. И таких историй - довольно много.



Например, несколько недель назад в одном из отелей Эйлата пять членов семьи приехали на отдых с тремя большими чемоданами. В течение трех дней члены семьи брали все, что можно было взять из отеля: столовые приборы, стаканы, тарелки, розетки, рулоны туалетной бумаги, картину, ночник и два зеркала.



Сотрудник службы безопасности, заметивший, как члены семьи спускаются в вестибюль с тяжелыми чемоданами, заподозрил неладное и попросил их пройти с ним в боковую комнату недалеко от вестибюля. Он говорит: "Там была картина, которую они украли из комнаты, пакеты, полные кукурузных хлопьев, которые они взяли из столовой, несколько халатов, два зеркала, ночник. Они могли бы легко открыть филиал ИКЕА".



Пара извинилась перед сотрудником службы безопасности, заявив, что они не знали о похищенных вещах и что их дети положили их в чемоданы. Начальник службы безопасности и два сотрудника отеля извлекли из чемоданов украденные вещи на сумму в несколько тысяч шекелей.



В другом отеле города охранник рассказал о попытке кражи мини-бара посреди ночи. Один из гостей, приехавший поздно вечером, вынес мини-бар из номера, накрыл его простыней и попытался погрузить в свою машину на парковке. Администратор, заметивший это, вызвал на место охрану.



Также в отелях на Мертвом море, в Тверии и даже в Иерусалиме сотрудники службы безопасности сообщали о кражах ключей в номера гостей с целью совершения краж и даже о случаях, когда гости дублировали ключи после ухода из номеров, чтобы вернуться снова без оплаты или совершить кражу из номеров гостей.



Часто в таких случаях гости крадут ночники, лампочки, вешалки, розетки, крючки для вешалок, подносы и бокалы для коктейлей. "Гости крадут практически все, что возможно, даже предметы, которые стоят несколько шекелей. Были случаи, когда мы ловили пары на краже сотен одноразовых стаканчиков. Они хотят сэкономить, поэтому воруют в отелях", - объяснил охранник одного из отелей на Мертвом море. "Так они финансируют часть отпуска, за который заплатили. Были случаи, когда я сталкивался с кражами подушек, они даже снимали душевые шланги в ваннах стоимостью несколько сотен шекелей каждая".



Предполагается, что отели ловят лишь 15% воров, а ущерб может достигать нескольких миллионов шекелей в год.

