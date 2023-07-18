



ЧП при посадке самолета El Al на Кипре

При посадке самолета Boeing 737 израильской авиакомпании El Al на Кипре произошло чрезвычайное происшествие.



Как стало известно, взорвалась одна из шин в аэропорту в Ларнаке.



На борту находились 73 пассажира и члены экипажа. По словам капитана, самолет благополучно приземлился, несмотря на ЧП. В настоящее время, его осматривают. Вечерний рейс El Al из Ларнаки будет задержан как минимум на полчаса.



"Было сообщено о поломке после приземления. Самолет благополучно приземлился. В этот самый момент пассажиры благополучно выходят из самолета", - сказали в El Al.

