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ЧП при посадке самолета El Al на Кипре
18.07.2023 19:16 Алина Груднева

ЧП при посадке самолета El Al на Кипре

При посадке самолета Boeing 737 израильской авиакомпании El Al на Кипре произошло чрезвычайное происшествие.

Как стало известно, взорвалась одна из шин в аэропорту в Ларнаке.

На борту находились 73 пассажира и члены экипажа. По словам капитана, самолет благополучно приземлился, несмотря на ЧП. В настоящее время, его осматривают. Вечерний рейс El Al из Ларнаки будет задержан как минимум на полчаса.

"Было сообщено о поломке после приземления. Самолет благополучно приземлился. В этот самый момент пассажиры благополучно выходят из самолета", - сказали в El Al.
 

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