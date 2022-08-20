



ЧП на борту самолета El Al: подробности вынужденной посадки во Франкфурте

Два дня назад, 18 августа, рейс LY332 авиакомпании El Al между Брюсселем и Тель-Авивом был перенаправлен во Франкфурт из-за неисправности.

В субботу, 20 августа, появились новые подробности.

Вскоре после взлета в кормовой части самолета произошел сбой в электрооборудовании.

Бортпроводники поспешили в заднюю часть самолета Boeing 737-800 и увидели там искры.

Пилоты сообщили о неисправности и направили самолет во Франкфурт.

Борт простоял в Германии всю ночь и на следующий день отправился в Тель-Авив.