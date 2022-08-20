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ЧП на борту самолета El Al: подробности вынужденной посадки во Франкфурте
20.08.2022 10:40 Алина Груднева

ЧП на борту самолета El Al: подробности вынужденной посадки во Франкфурте

Два дня назад, 18 августа, рейс LY332 авиакомпании El Al между Брюсселем и Тель-Авивом был перенаправлен во Франкфурт из-за неисправности.

 
В субботу, 20 августа, появились новые подробности.
 
Вскоре после взлета в кормовой части самолета произошел сбой в электрооборудовании.
 
Бортпроводники поспешили в заднюю часть самолета Boeing 737-800 и увидели там искры.
 
Пилоты сообщили о неисправности и направили самолет во Франкфурт. 
 
Борт простоял в Германии всю ночь и на следующий день отправился в Тель-Авив.

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