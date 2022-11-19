



ЧМ-2022: первый прямой рейс в Катар отправится завтра

В воскресенье, 20 ноября, из Израиля в Катар отправится первый прямой коммерческий рейс.

Болельщики смогут вылететь в Доху, чтобы посмотреть чемпионат мира по футболу, несмотря на отсутствие официальных дипломатических отношений между странами.

Чартерный рейс кипрской компании Tus Airways должен вылететь из Тель-Авива в 10:55.

Это возможно благодаря договоренности, достигнутой на прошлой неделе, которая позволяет израильтянам поехать в Катар на ЧМ-2022.

В рамках соглашения Катар разрешил израильским дипломатам через частную туристическую компанию оказывать консульскую поддержку израильтянам во время турнира. Дипломаты вылетели в Катар в среду.