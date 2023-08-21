



Четверо израильтян арестованы на Кипре по подозрению в мошенничестве



Полиция турецкого Кипра арестовала четырех членов израильской семьи по подозрению в подделке паспортов. Израильтяне были арестованы сегодня утром в Никосии. Турецкие власти утверждают, что их паспорта неправильно оформлены.



Четверо были доставлены на допрос в полицейский участок на севере острова по подозрению в попытке совершить некое мошенничество с имеющимися у них паспортами, и пока неясно, в чем именно оно заключалось.



МИД Израиля поставлен в известность о подробностях этого дела, и его сотрудники поддерживают контакты с властями острова и с родственниками задержанных, пытаясь разобраться в причинах их ареста и оказать содействие в их освобождении.



В последние годы турецкий Кипр считается привлекательным направлением для израильских туристов, большинство из которых ищет отдых “класса люкс” плюс казино.

