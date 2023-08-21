Новости » Путешествия
21.08.2023 17:34 Аркадий Бочаровский

Четверо израильтян арестованы на Кипре по подозрению в мошенничестве


Полиция турецкого Кипра арестовала четырех членов израильской семьи по подозрению в подделке паспортов. Израильтяне были арестованы сегодня утром в Никосии. Турецкие власти утверждают, что их паспорта неправильно оформлены.

Четверо были доставлены на допрос в полицейский участок на севере острова по подозрению в попытке совершить некое мошенничество с имеющимися у них паспортами, и пока неясно, в чем именно оно заключалось.

МИД Израиля  поставлен в известность о подробностях этого дела, и его сотрудники поддерживают контакты с властями острова и с родственниками задержанных, пытаясь разобраться в причинах их ареста и оказать содействие в их освобождении.

В последние годы турецкий Кипр считается привлекательным направлением для израильских туристов, большинство из которых ищет отдых “класса люкс” плюс казино. 
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы