



Черногория тоже собралась вводить визы для граждан России

Министр иностранных дел Черногории Ранко Кривокапич предложил приостановить действие соглашения об упрощенном визовом режиме для граждан России. Об этом говорится в заявлении МИД Черногории.



В МИД считают, что Черногория во всем должна быть на стороне Евросоюза, В том числе, когда речь идет о приостановке действия соглашения об упрощении визового режима с Россией.



"Черногория является преданным партнером Европейского Союза, и министр иностранных дел считает, что наша страна должна быть полностью солидарна с ЕС в этом решении, как это было до сих пор", – заявили в МИД.



В случае, если бы правительство согласилось с мнением министра иностранных дел, это практически означало бы введение виз для граждан Российской Федерации.



С 2008 года между Россией и Черногорией действует соглашение о безвизовых поездках граждан. Граждане России могут въезжать в Черногорию и находиться в стране до 90 дней на основании действующего проездного документа, в том числе загранпаспорта.



В Госдуме уже отреагировали и заявили, что "черногорская политика превратилась даже не в жалкое подобие независимого государственного управления, а являет собой превращение Черногории в полный придаток ЕС и НАТО".