



Через четыре года: из аэропорта Хайфы возобновились международные полеты



Министр транспорта Мири Регев сообщила о том, что хайфский аэропорт возвращается к работе. Первый международный рейс вылетел сегодня утром из Хайфы на Кипр, после четырех лет перерыва.



Сегодня утром в аэропорту Хайфы был запущен новый рейс из Хайфы в Ларнаку и Пафос на Кипре. Линия обслуживается компанией Israir в сотрудничестве с туристической компанией Ista и с помощью узкофюзеляжных реактивных самолетов компании Air Malta. На данном этапе из аэропорта будут вылетать три ежедневных рейса, два в Ларнаку и один в Пафос, и три рейса будут приземляться в этих пунктах назначения.



Министр транспорта и безопасности дорожного движения Мири Регев заявила: "Соединение севера и юга с центром страны является для меня стратегической социальной и экономической задачей высшего порядка. Я приветствую возвращение к работе аэропорта в Хайфе и открытие регулярного рейса на Кипр. Нет необходимости в том, чтобы жители Хайфы и северных районов страны приезжали в Израиль на каждый короткий отпуск или деловую поездку. Я призываю больше европейских авиакомпаний осуществлять прямые рейсы в Хайфу на благо жителей севера, а также туристов, которые хотят добраться до многочисленных туристических объектов на севере страны".



Аэропорт в Хайфе был создан британцами в 1934 году и стал первым международным аэропортом в Израиле. Со временем международная воздушная деятельность переместилась в аэропорт Лод, позже в аэропорт Бен-Гурион, но большую часть времени международные рейсы совершались и из Хайфы, в основном в близлежащие пункты назначения, включая Египет, Иорданию и особенно Кипр, до которого всего 50 минут полета.



Активность аэропорта ограничена из-за длины взлетно-посадочной полосы, которая в настоящее время не позволяет приземляться большим самолетам. Планы по расширению полосы время от времени рассматриваются, но сталкиваются с трудностями из-за плотности застройки вдоль прибрежной полосы в Хайфском заливе, где расположены ведущие гражданские порты, военный порт ВМС, израильские верфи и многое другое.