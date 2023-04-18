



Через 109 лет: вновь открылся первый отель Тель-Авива



Первая гостиница Тель-Авива вновь открылась спустя 109 лет



Отель "Элконин" в Тель-Авиве, который был основан в Неве-Цедек Малкой и Менахемом Элконин в 1913 году вновь открылся для приема гостей.



Отель был и закрыт в 1940-х годах и использовался как офисное здание до 1980-х .



В новом отеле впервые в Израиле будет открыт ресторан L'Époque группы Робюшон. Ресторан обеспечит всю кухню отеля: Бар ROOF TOP, обслуживание в номерах, VIP-комнаты для интимных мероприятий и многое другое.



Также, впервые в Израиле, будет открыт спа-центр престижной марки Clarins, который предложит разнообразные процедуры для лица и тела.



Доминик Романо, владелец отеля Элконин заявил: "Я исполняю большую личную мечту, которая родилась из моей большой любви к Тель-Авиву и Израилю, я рад вдохнуть новую жизнь в историческое здание, привнеся в него современность и искусство гостеприимства на непревзойденном уровне".



Отель открылся после реставрации исторического здания. Отель расположен в самом сердце старого города Тель-Авива, в живописном районе Неве-Цедек, и спроектирован как бутик-отель с 44 номерами, включая 2 роскошных люкса.



Историческое здание, в котором построен отель, было тщательно отреставрировано архитектурным бюро Bar Orien Architects и предлагает уникальные услуги и удобства. Дизайнер интерьера и креативный директор Адриана Шор стремилась сохранить историческое здание по архитектурным образцам, характерным для Тель-Авива начала 20 века. Отель предлагает магическую обстановку и широкий спектр ощущений, от вкуса, запаха до общего чувства спокойствия, он предназначен для деловых людей, туристов и израильтян, желающих жить в динамичном ритме города.