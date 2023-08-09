



Будьте внимательны: Чем теперь грозит просроченная виза в Эмиратах

Иностранцам, находящимся в ОАЭ с просроченной визой, придется платить суточные штрафы, так как власти страны вводят единый тариф за просрочку срока действия всех виз, включая туристические. Размер штрафа за каждый день просрочки составит 15 долларов. Туристам и резидентам в Дубае следует быть внимательными к срокам действия своих виз во время посещения ОАЭ во избежание лишних расходов на штрафы.



“Цифровое правительство ОАЭ в сотрудничестве с Федеральным управлением по идентификации личности, гражданства, таможни и безопасности портов объявило о новой единой структуре сборов за просрочку действия виз для проживания или пребывания в стране. Согласно новым правилам, штраф в размере 50 дирхамов (что эквивалентно примерно 15 долларам по текущему курсу) будет налагаться за каждый день после окончания срока действия визы и любого льготного периода, предоставленного для ее продления”, – сообщил портал Gulf News.



Власти уточнили, что их решение своевременно, поскольку “всем желающим доступны удобные каналы, которые предоставляют визовую информацию и услуги оформления разрешительных документов”.



Правительство ОАЭ создало специальные электронные каналы:

сайт ведомства,

программа Smart,

приложение Dubai Now,

авторизованные центры.

Все платформы предоставляют исчерпывающую информацию о сборах за визовые услуги, включая расходы, связанные с выдачей, продлением или аннулированием виз и вида на жительство. Уточняется, что приложения доступны для загрузки в магазинах Google и Apple.



Тем, кто хочет продлить визу очно, следует обратиться в один из авторизованных центров, одобренных Главным управлением по делам резидентов и иностранцев в Дубае. После предоставления и одобрения заявления в этих центрах заявитель получит соответствующее письмо вместе с оригиналом разрешения на въезд.