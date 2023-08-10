



Брошенный бульдог в аэропорту: женщине отказали в посадке на рейс с собакой

Собаку бросили на стоянке в аэропорту Питтсбурга после того, как ее владелице сказали, что она не может путешествовать без надлежащей клетки, пишет Canoe.



“Не бросайте своих питомцев!”, - полицейское управление округа Аллегейни написало в посте на Facebook об инциденте вместе с фотографией офицера, позирующего с псом.



“Офицеры смогли найти микрочип на животном, но попытки связаться с владельцем не увенчались успехом”, — говорится в сообщении.



Сержант полиции округа Аллегейни Джейсон Дональдсон подробно рассказал о ситуации с собакой: “Мы смогли определить, что владелец собаки пытался лететь с собакой этим утром, но ему было отказано в посадке из-за того, что у него был неподходящий грузовой контейнер.



По его словам, собаку бросили, а владелец собаки продолжил путь к курорту.



Он добавил, что женщина пыталась взять свою собаку на рейс, утверждая, что пес был ее эмоциональной поддержкой, но в авиакомпании на это не пошли.

Ожидается, что владельцу будет предъявлено обвинение в брошенном животном.



В настоящее время за собакой ухаживает питтсбургский приют “Друзья животных”.



