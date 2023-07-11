



Британская авиакомпания отменит 1700 рейсов в ближайшие недели

Одна из крупнейших британских авиакомпаний EasyJet отменит как минимум 1700 рейсов этим летом.



Согласно сообщениям британских СМИ, это произойдет в ближайшие недели, а продолжится вплоть до сентября.



Отмена рейсов объясняется "корректировкой" летнего расписания перелетов. Закрытие воздушного пространства над Украиной из-за войны также играет большую роль, поскольку из-за этого перегружено небо над Европой.



Для Израиля EasyJet является одной из самых активных авиакомпаний, которая выполняет прямые рейсы в Лондон, Берлин, Милан и многие другие города.



Пока что неясно, как такая ситуация повлияет на страну. Путешественникам рекомендуют заранее проверить статус рейсов, чтобы убедиться, что они будут выполнены по плану.