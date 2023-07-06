



Британка выиграла недельный отпуск в четырехзвездочном отеле Ибицы за 24 пенса

Зои Кларк из Эссекса выиграла для себя и своей семьи отдых в четырехзвездочном отеле Invisa Figueral Resort на Ибице в Испании, после участия в конкурсе Jet2Holidays, пишет Mirror.



Женщина стала седьмой победительницей в этом году, которая успешно сделала ставку на отпуск с Jet2holidays всего в 24 пенса.



Схема позволяет людям делать ставки на ту сумму, которую они готовы заплатить за конкретную поездку; но побеждает тот, кто делает самую низкую уникальную ставку в мобильном приложении Jet2.



Курорт расположен на пляже Эс-Фигуэрал и хорошо известен великолепным панорамным видом на залив, большим бассейном, двумя ресторанами и тематическими ужинами.



Семидневное пребывание в отеле в настоящее время доступно в конце июля примерно за 500 фунтов стерлингов для семьи из четырех человек.



Благодаря кампании крупнейшего туроператора Великобритании за последние три года более 50 отдыхающих успешно сделали ставку на отпуск.



С момента запуска акции Jet2holidays ее победители выигрывали отпуск на Канарских островах, в Греции, Кипре, Испании и Турции, причем успешные ставки начинались всего от 2 пенсов.