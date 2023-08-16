



Борт "Аэрофлота" экстренно приземлился: причина оказалась неожиданной

Самолет российской авиакомпании "Аэрофлота" совершил экстренную посадку в Сочи по крайне неожиданной причине.



По данным Telegram-канал Baza, воздушное судно внепланово приземлилось из-за подгоревшей на борту каши.



Курьезный инцидент, до ужаса перепугавший пассажиров, произошел на самолете, который следовал из Сочи в Санкт-Петербург.



Через какое-то время после взлета бортпроводники и пассажиры почувствовали мощный запах гари. Как выяснилось, каша сгорела в печке на задней кухне самолета, попав на нагревательный элемент. Командир принял решение развернуть воздушное судно обратно в аэропорт.