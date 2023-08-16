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Борт "Аэрофлота" экстренно приземлился: причина оказалась неожиданной
16.08.2023 17:09 Алина Груднева

Борт "Аэрофлота" экстренно приземлился: причина оказалась неожиданной

Самолет российской авиакомпании "Аэрофлота" совершил экстренную посадку в Сочи по крайне неожиданной причине.

По данным Telegram-канал Baza, воздушное судно внепланово приземлилось из-за подгоревшей на борту каши.

Курьезный инцидент, до ужаса перепугавший пассажиров, произошел на самолете, который следовал из Сочи в Санкт-Петербург.

Через какое-то время после взлета бортпроводники и пассажиры почувствовали мощный запах гари. Как выяснилось, каша сгорела в печке на задней кухне самолета, попав на нагревательный элемент. Командир принял решение развернуть воздушное судно обратно в аэропорт.

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