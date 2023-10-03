



Борьба с овертуризмом: Амстердам вводит самый высокий налог в Европе

В одном из самых популярных туристических направлений Европы поднимут туристический налог, и таким образом он станет самым высоким в Европейском союзе и четвертым по величине во всем мире.



Согласно планам городских властей с 2024 года налог на ночлег повысится до 12,5% стоимости гостиничного номера. Таким образом, туристам придется заплатить 12,5 евро за ночь в номере стоимостью 100 евро.



Кроме того, повышение туристического налога коснется пассажиров круизных лайнеров. По новым тарифам им придется заплатить 11 евро с человека вместо 8 евро сейчас.



Как сообщила финансовый директор города Хестер ван Бюрен, деньги, вырученные от налогов, будут использованы для оплаты услуг местным жителям, а не для того, чтобы отпугнуть туристов.



"Конечно, было бы хорошо, если бы высокий налог помогал против чрезмерного туризма, но тогда и денег было бы меньше", – констатировала она.

Также, по словам ван Бюрен, власти города размышляют о том, чтобы ввести налог для транзитных туристов, как это, например, сделали в итальянской Венеции.



“Нам также приходится сталкиваться с однодневными туристами. Конечно, нельзя поставить турникеты, чтобы никто не мог попасть в город, но мы собираемся подумать о том, как заставить однодневных посетителей платить какой-то городской налог”, – заявила чиновник.