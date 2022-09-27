Болгария рекомендовала своим немедленно покинуть Россию
Граждан Болгарии призвали срочно покинуть территорию России.
Такое заявление распространило министерство иностранных дел страны.
Соответствующий призыв объяснили сложной ситуацией в МИД Болгарии в связи с мобилизацией в РФ. Гражданам посоветовали воздержаться от поездок в Россию.
Болгарам, находящимся в России, рекомендовали рассмотреть возможность выезда из РФ.
Тем, кто остается, посоветовали проявлять повышенную бдительность и избегать мест скопления большого количества людей.