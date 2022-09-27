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Болгария рекомендовала своим немедленно покинуть Россию
27.09.2022 23:13 Алина Груднева

Болгария рекомендовала своим немедленно покинуть Россию

Граждан Болгарии призвали срочно покинуть территорию России. 

 
Такое заявление распространило министерство иностранных дел страны.
 
Соответствующий призыв объяснили сложной ситуацией в МИД Болгарии в связи с мобилизацией в РФ. Гражданам посоветовали воздержаться от поездок в Россию.
 
Болгарам, находящимся в России, рекомендовали рассмотреть возможность выезда из РФ.
 
Тем, кто остается, посоветовали проявлять повышенную бдительность и избегать мест скопления большого количества людей.

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