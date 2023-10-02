



Болгария присоединяется к бойкоту автомобилей с российскими номерами

Болгария присоединяется к ряду европейских стран относительно запрета въезда автомобилей с российскими номерами.



По словам главы местной пограничной полиции Антона Златанова, над этим решением активная работа проводилась с 28 сентября до 1 октября.



"Я уверен, что к концу дня, 2 октября, на территории Болгарии начнет действовать запрет на въезд российских автомобилей. И хочу отметить, что для грузовиков он действует уже несколько месяцев", - подчеркнул Златанов.



По его словам, запрет будет касаться не только транспортных средств. Также Болгария присоединится к ряду ограничений, введенных Евросоюзом.