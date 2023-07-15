



Более 100 туристов на несколько часов оказались заперты в доме Агаты Кристи

Более 100 человек оказались в ловушке на несколько часов в Гринуэе, бывшем доме знаменитой британской писательницы детективов Агаты Кристи, в пятницу, сообщает ССN.



Группа туристов осталась в затруднительном положении после того, как непогода повалила дерево, заблокировав дорогу, ведущую к собственности в графстве Девон на юго-западе Англии.



Кэролайн Хэвен, туристка, посетившая Гринуэй, связалась с местным новостным агентством Devon Live, сообщив, что около 100 туристов оказались в ловушке на территории бывшего дома отдыха Агаты Кристи.



Британский национальный фонд, который управляет историческим местом, разместил на своем веб-сайте сообщение о том, что на однопутную дорогу, ведущую в Гринуэй, упало большое дерево.



Представитель фонда сказал, что ему известно, что “посетители, сотрудники и волонтеры все еще не могут покинуть Гринуэй”, добавив, что Национальный фонд “делает все”, чтобы обеспечить их комфорт.



Застрявшие туристы пили чай в доме и играли в крокет на лужайке, cообщило издание Devon Live.



Сама Кристи, как известно, проводила часы на лужайках Гринуэя, играя в гольф и крокет, развлекая гостей отрывками из своих последних детективных романов, согласно веб-сайту Национального фонда.



У пойманных в ловушку туристов также было бы время, чтобы исследовать обнесенные стеной сады поместья и знаменитый эллинг, который служит местом преступления в одного из романов Кристи.



Туристам удалось покинуть поместье в пятницу вечером после того, как местным спасательным службам удалось разблокировать дорогу.

