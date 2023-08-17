



Битва за шезлонги в Испании: на наглых туристов нашли управу

В Испании битва за шезлонги на пляжах и возле бассейнов вышла на новый уровень - теперь наглых туристов будут штрафовать.



По данным телевизионной компании ABC, масла в огонь подлили отдыхающие, которые устанавливают зонтики, чтобы "забить" себе место под солнцем.



В некоторых из лучших туристических направлений Европы толпы отдыхающих ведут себя как животные, чтобы получить шанс занять лучшие места для отдыха.



Местные власти и менеджеры отелей решили бороться с этим явлением. С нарушителей, которые заблаговременно оставляют свои зонтики, чтобы зарезервировать место, в Испании будут взимать штрафы в размере 650 фунтов стерлингов.



В случае, если кто-то совершит нарушение трижды в течение пяти лет, с него может быть взыскано 1280 фунтов стерлингов. Более того, каждый день с 8:30 до 9:00 проводится зачистка пляжей. Все собранные вещи доставляются в местный полицейский участок.