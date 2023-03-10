



Билеты на финал Евровидения раскупили за 36 минут

Билеты на Евровидение-2023 появились в продаже 7 марта, но разлетелись чуть более чем за полчаса. Стоимость билетов колебалась от 90 до 380 фунтов стерлингов.



7 марта в 14:00 началась продажа билетов на Евровидение-2023. У фанатов была возможность приобрести билеты на 9 шоу – 6 генеральных репетиций конкурса, полуфиналы и грандиозный финал. Билеты на гранд-финал были раскуплены за 36 минут, а на другие шоу – разлетелись примерно через час. Цены на финал колебались от 160 до 380 фунтов, а на полуфиналы от 90 до 190 фунтов стерлингов.



Поклонникам Евровидения было доступно 6 тысяч билетов, несмотря на то, что сцена шоу в Ливерпуле может вместить 11 тысяч зрителей. Пространство сократили из-за увеличения сцены и определенных требований для выступлений и масштабной съемки.



Билеты купить было не так легко – сайт оказался перегружен, и пользователи пишут, что испытывали проблемы с загрузкой страницы. Однако, некоторые билеты начинают появляться на других сайтах, где их цена значительно подросла.



В Ливерпуле рядом с M&S Bank Arena разместится Eurovision Village – официальная фан-зона, которая может вместить 25 тысяч зрителей. В течение недели там могут выступать представители стран. Экраны с трансляцией устанавливают по всему городу.