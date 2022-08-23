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Без наземного персонала: автоматический чек-ин в Бен-Гурион
23.08.2022 12:09 Аркадий Бочаровский

Без наземного персонала: автоматический чек-ин в Бен-Гурион


Согласно планам управления гражданской авиации. уже в начале 2023 года в международном аэропорту Бен-Гурион можно будет пользоваться услугами “полностью автоматического чек-ин”.

В аэропорту будет установлено множество станций автоматического чек-ин. На них пассажиры смогут самостоятельно, без участия наземного персонала, взвешивать багаж, оплачивать перевес, печать таг и отправлять багаж в самолет.

Зона чек-ин будет существенно расширена. Целью является сокращение очередей во время подготовки к полету.

В зоне отлета также будут добавлены 24 стойки проверки ручного багажа перед вылетом, что позволит еще более ускорить использование аэропорта.

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