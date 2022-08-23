



Без наземного персонала: автоматический чек-ин в Бен-Гурион



Согласно планам управления гражданской авиации. уже в начале 2023 года в международном аэропорту Бен-Гурион можно будет пользоваться услугами “полностью автоматического чек-ин”.



В аэропорту будет установлено множество станций автоматического чек-ин. На них пассажиры смогут самостоятельно, без участия наземного персонала, взвешивать багаж, оплачивать перевес, печать таг и отправлять багаж в самолет.



Зона чек-ин будет существенно расширена. Целью является сокращение очередей во время подготовки к полету.



В зоне отлета также будут добавлены 24 стойки проверки ручного багажа перед вылетом, что позволит еще более ускорить использование аэропорта.