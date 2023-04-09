



“Беспрецедентное” количество израильтян едет на Синай

Офер Лефлер, представитель Управления аэропортов Израиля, говорит, что в этот Песах беспрецедентно много израильтян пересекают египетскую границу на Синае.



Он ожидает, что 200 000 человек поедут на Синай во время праздника.



“Беспрецедентная цифра”, — говорит он армейскому радио.



Аэропорт Бен-Гурион также работает с очень высокой пропускной способностью: в среднем почти 80 000 человек пользуются аэропортом каждый день, и около 2,2 миллиона — в месяц.



Он говорит, что самая большая проблема, с которой сталкивается Управление, заключается в наборе персонала.



