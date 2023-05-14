



Бесплатные шаттлы от Терминала №1 в Тель-Авиве до терминала Савидор



Начиная с 14 мая, министерство транспорта возобновляет бесплатные шаттлы от Терминала №1 в аэропорту Бен-Гурион до терминала Савидор в Тель-Авиве для жителей Эйлата и пассажиров, вылетающих из аэропорта Рамон в центр страны.



Шаттл-сервис работает бесплатно с воскресенья по четверг для рейсов, приземляющихся в Израиле до 11:00 утра, по пятницам до начала шаббата и в субботу вечером для рейсов, приземляющихся после окончания шаббата.



Эта услуга, согласно заявлению министерства транспорта, призвана сократить время поездки в центр страны для жителей Эйлата и избавить их от необходимости добираться на внутреннем шаттле в аэропорту Бен-Гурион до Терминала №3 с тем, чтобы там пересесть на поезд.