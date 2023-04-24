



Беспилотник с взрывчаткой облетел Москву по полукругу и упал у жилых домов

В социальных сетях публикуются подробности падения боевого беспилотника в Подмосковье.



В Богородском городском округе Московской области в 300 метрах от жилых домов местной жительницей был обнаружен упавший БПЛА украинского производства UJ-22 Airborn, снаряженный 17-ю килограммами (30 брикетов по 570 грамм), у дрона самолетного типа закончился запас топлива. Взрывчатое вещество которым был начинен дрон - брикеты С-4 американского производства.



Дрон летел с северо-восточной стороны облетев по сути всю Москву по полукругу. Параметры аппарата UJ-22 airborn заявлены с дальностью полета 1600 км