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Беспилотник с взрывчаткой облетел Москву по полукругу и упал у жилых домов
24.04.2023 09:52 Аркадий Бочаровский

Беспилотник с взрывчаткой облетел Москву по полукругу и упал у жилых домов

В социальных сетях публикуются подробности падения боевого беспилотника в Подмосковье.

В Богородском городском округе Московской области в 300 метрах от жилых домов местной жительницей был обнаружен упавший БПЛА украинского производства UJ-22 Airborn, снаряженный 17-ю килограммами (30 брикетов по 570 грамм), у дрона самолетного типа закончился запас топлива. Взрывчатое вещество которым был начинен дрон - брикеты С-4 американского производства.

Дрон летел с северо-восточной стороны облетев по сути всю Москву по полукругу. Параметры аппарата UJ-22 airborn заявлены с дальностью полета 1600 км

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