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Бен-Гурион: задержано 24 рейса
27.03.2023 15:40 Алина Груднева

Бен-Гурион: задержано 24 рейса

Днем, 27 марта, в аэропорту Бен-Гурион на фоне национальной забастовки были задержаны 24 рейса.

Об этом в комментарии радиостанции "Галей ЦАХАЛ" сообщил представитель администрации аэропорта Офер Лефлер.

"На данный момент задержано 24 рейса. Некоторые из рейсов, которые были переданы в Комитет по исключениям, вылетели", - сообщил он.

Ранее израильские СМИ сообщили о том, что в аэропорту Бен-Гурион рейсы, пассажиры которых прошли этап регистрации, будут допущены к вылету даже в случае задержки.

 

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