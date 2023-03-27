



Бен-Гурион: задержано 24 рейса

Днем, 27 марта, в аэропорту Бен-Гурион на фоне национальной забастовки были задержаны 24 рейса.



Об этом в комментарии радиостанции "Галей ЦАХАЛ" сообщил представитель администрации аэропорта Офер Лефлер.



"На данный момент задержано 24 рейса. Некоторые из рейсов, которые были переданы в Комитет по исключениям, вылетели", - сообщил он.



Ранее израильские СМИ сообщили о том, что в аэропорту Бен-Гурион рейсы, пассажиры которых прошли этап регистрации, будут допущены к вылету даже в случае задержки.



