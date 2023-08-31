



Бен-Гурион в августе был самым загруженным в истории Израиля

В августе международный аэропорт Бен-Гурион был самым загруженным, чем когда-либо в истории.



По данным интернет-издания Ynet, через него прошло около 2,8 млн человек, что на 24% больше, чем за тот же месяц прошлого года.



Всего за лето приземлились или вылетели через Бен-Гурион около 5,3 млн пассажиров. А с начала года через аэропорт прошло около 15 миллионов пассажиров. По оценкам, к 2024 году главными воротами Израиля воспользуются еще 10 миллионов человек.



Предпочтительными направлениями для израильтян в августе были в основном близлежащие страны: Турция, Греция и Кипр. Некоторые пассажиры посетили США и Францию.

