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Бен-Гурион в августе был самым загруженным в истории Израиля
31.08.2023 20:36 Алина Груднева

Бен-Гурион в августе был самым загруженным в истории Израиля

В августе международный аэропорт Бен-Гурион был самым загруженным, чем когда-либо в истории.

По данным интернет-издания Ynet, через него прошло около 2,8 млн человек, что на 24% больше, чем за тот же месяц прошлого года.

Всего за лето приземлились или вылетели через Бен-Гурион около 5,3 млн пассажиров. А с начала года через аэропорт прошло около 15 миллионов пассажиров. По оценкам, к 2024 году главными воротами Израиля воспользуются еще 10 миллионов человек.

Предпочтительными направлениями для израильтян в августе были в основном близлежащие страны: Турция, Греция и Кипр. Некоторые пассажиры посетили США и Францию.
 

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