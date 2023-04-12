



Австрия подняла в воздух истребители после потери связи с самолетом El Al

Австрийские истребители были подняты в воздух для перехвата коммерческого рейса El Al над Европой в понедельник после того, как радиосвязь с самолетом внезапно прервалась.



Связь с Boeing 777-200, летевшим из Амстердама в Тель-Авив, была восстановлена примерно через 12 минут, сообщило во вторник министерство обороны Австрии.



Самолет благополучно приземлился в аэропорту Бен-Гурион без происшествий.



Впервые проблема была замечена в 13:08 по центральноевропейскому летнему времени, когда диспетчеры на радиолокационной вышке в Рейне, Германия, попытались передать рейс LY338 на диспетчерскую вышку в Австрии, сообщает The Aviation Herald.



Когда пилоты не ответили на неоднократные запросы о подтверждении, власти развернули два истребителя Eurofighter, чтобы установить визуальный контакт с самолетом, который, согласно данным отслеживания полета, в то время летел на высоте 37 000 футов.



Австрийские власти сообщили, что самолет находился над Шпитталь-ан-дер-Драу в горном южном регионе Австрии Коринтия, когда самолеты установили контакт в 13:20. Связь была восстановлена в то же время.



Ни El Al, ни израильские авиационные власти не предоставили немедленных комментариев по поводу инцидента или его причины.



Сбои связи - довольно частое явление и обычно восстанавливаются через некоторое время. Однако, согласно протоколу, необходимо приложить усилия для восстановления связи и подтверждения того, что самолет не находится в аварийной ситуации.



Компания El Al недавно вернула в эксплуатацию парк самолетов 777 после их консервации на время пандемии коронавируса, сообщает Ynet.



На прошлой неделе самолет El Al 787, вылетевший из Тель-Авива в Лос-Анджелес, повернул назад из-за проблем с давлением масла.

