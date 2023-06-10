



Австралийская авиакомпания позволила сотрудникам-мужчинам наносить макияж

Австралийская авиакомпания Qantas смягчила свои правила по униформе и позволила сотрудникам-мужчинам ходить с макияжем и длинными волосами.



Об этом сообщает BBC .



Выход нового пособия по стилю означает, что сотрудницам больше не придется носить макияж и каблуки во время работы. Наряду с возможностью носить туфли на плоской подошве как женщинам, так и мужчинам позволят носить одинаковые украшения, в том числе большие часы.



Также все сотрудники, включая пилотов и бортпроводников, могут иметь длинные волосы, если они собраны в хвост или пучок.



Однако согласно новой политике работникам Qantas по-прежнему придется скрывать татуировки, а юбки носить в комплекте с чулками или колготками, голые ноги недопустимы.



"Мода меняется, как и наши принципы стиля на протяжении многих лет. Мы гордимся нашим разнообразием, а также обновляем наши правила", — заявила авиакомпания.



