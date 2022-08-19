



Авиакомпания в Гонконге предлагает пилотам доплату за рейсы в Китай

Гонконгская авиакомпания Cathay Pacific Airways Ltd. предлагает надбавки в размере до 5000 гонконгских долларов для пилотов, которые совершают полеты в Китай и из него, поскольку текущие COVID-ограничения делают работу на этих маршрутах менее привлекательной.



Об этом сообщает Bloomberg.



Китай по-прежнему придерживается своей строгой политики в отношении коронавируса. Из-за этого экипаж и авиакомпании обычно сталкиваются с многочасовыми задержками после прибытия в китайские аэропорты и длительным ожиданием возвращения в Гонконг, так как медицинские работники берут образцы из самолета.



Ситуация усложняется еще и тем, что экипаж и пилоты на маршрутах в Китай не должны летать нигде в мире в последние 14 дней перед рейсом. Это ограничивает некоторые экипажи полетами только в Китай и из него.



