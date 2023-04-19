



Авиакомпания Ryanair готова возобновить работу в Украине сразу же после войны

Крупнейшая авиакомпания Европы Ryanair готова возобновить работу в Украине после завершения боевых действий и открытия воздушного пространства над страной. Об этом пишет Bloomberg.



Отмечается, что Ryanair наняла около 60 украинских пилотов и около 80 членов экипажа, которые в основном находятся на базах в Польше в ожидании открытия рынка.



По словам главного исполнительного директора Ryanair Holdings Plc Майкла О'Лири, авиакомпания планирует создать 30 маршрутов и развернуть несколько баз в стране в течение 12 месяцев после возвращения.



"Мы сможем полететь туда примерно через две недели. Мы активно ищем способы и изучаем возможности для возвращения в Украину", - сказал О'Лири.



Он прогнозирует, что восстановление Украины предоставит огромную возможность для европейского бизнеса, а авиация будет играть ключевую роль, потому что "россияне, вероятно, взорвут дороги и мосты на выезде" и самолеты станут ключевым способом передвижения.



До вторжения России в Украину и последующего закрытия воздушного пространства страны Ryanair являлась второй по величине авиакомпанией на рынке. Теперь перевозчик, по словам гендиректора, будет стремиться завоевать первенство.



Напомним, что авиакомпания Ryanair нанимает значительное количество украинских пилотов и бортпроводников, чтобы быть готовым вернуться в страну после окончания войны с Россией.